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Зафиксирован новый подвариант омикрона

NDTV: в Нью-Дели зафиксирован новый подвариант омикрона

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Индии медики зафиксировали новый подвариант штамма омикрон коронавирусной инфекции, сообщает местный телеканал NDTV.

Впервые BA-2.75 обнаружили в городской больнице Нью-Дели. Как уточняется, новый патоген оказался более контагиозным — это было отмечено после секвенирования генома 90 образцов.

По словам врачей, этим видом омикрона могут заразиться даже те люди, которые уже обладают антителами к SARS‑CoV‑2 в результате предыдущего инфицирования или вакцинации. Кроме того, BA-2.75 способен распространяться быстрее, чем его предшественники.

В июле иммунолог Николай Крючков рассказал, что новые подлинии штамма коронавируса омикрон BA.4 и «Кентавр» могут обладать большей патогенностью.

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Елена Апазиди
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