Лишившейся российского газа Европе предрекли ухудшение кризиса из-за Норвегии

Financial Times: засуха в Норвегии усилит проблемы для лишившейся российского газа Европы

Норвегия в этом году переживает неожиданный энергетический кризис, который усилит проблемы лишившейся российского газа Европы. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как отмечает издание, норвежские запасы нефти и газа пользуются большим спросом после начала специальной военной операции России на Украине. Кроме того, реки и водохранилища страны позволяют ей обеспечить до 90 процентов собственных потребностей в электроэнергии.

Однако из-за необычайно сухой зимы и весны запасы воды в резервуарах на юге государства оказались на рекордно низком уровне. В результате правительство страны пообещало ограничить экспорт электроэнергии до тех пор, пока они не будут заполнены. Как предрекает FT, подобное решение может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям и лишились интенсивных поставок российского газа.

Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в Швеции возросли в пять раз по сравнению с показателями 2020 года.

Европа переживает самый тяжелый энергетический кризис за последние десятилетия, поскольку Россия ограничивает прокачку природного газа в регион. Сокращение поставок происходит на фоне обострения напряженности в связи с ситуацией на Украине.

