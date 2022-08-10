В Приморье появится новый центр реабилитации для тигров

В Приморском крае построят центр реабилитации для особо охраняемых диких животных

В Приморском крае стартовало строительство центра реабилитации для особо охраняемых диких животных, обитающих в регионе. Как уточняет KP.RU, ход работ контролирует центр «Амурский тигр».

В дальнейшем новый дом для краснокнижных кошек будет передан краевой дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий. Издание указывает, что строительство проводится в рамках реализации проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае», который был утвержден губернатором Олегом Кожемяко в 2021 году.

Рассказывая о проекте, представители министерства лесного хозяйства и охраны животного мира региона пояснили, что существующий центр реабилитации животных, расположенный в селе Алексеевка, является негосударственным. Они подчеркнули, что забота о занесенных в Красную книгу России видах является прямой обязанностью страны. Собеседники KP.RU добавили, что государственная принадлежность центра реабилитации животных упростит решение вопросов, связанных с финансированием.

«Существующий центр реабилитации диких животных в Алексеевке без работы тоже не останется. Мы же стараемся помочь всем диким животным, попавшим в беду, а не только тиграм. В Приморье сейчас есть один такой центр реабилитации — будет два», — заявил первый замминистра Алексей Суровый.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае появилось четыре новых ареала обитания краснокнижных амурских тигров.