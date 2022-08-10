Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Россиянам перечислили способы выглядеть дорого без крупных затрат

Стилистка Анна Рыкова рекомендует отказаться от вещей с логотипами, чтобы выглядеть дорого

Фото: unsplash

Модный консультант перечислила россиянам способы выглядеть дорого без крупных затрат. Высказывания автора курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анны Рыковой оказались в распоряжении «Ленты.ру» в среду, 10 августа.

В первую очередь эксперт порекомендовала отказаться от одежды с монограммами люксовых марок. «Когда люди не видят никакого логотипа на ваших вещах — это дает пространство для размышлений, в какой бренд вы одеты», — пояснила она и в то же время призвала приобретать предметы гардеробы из качественных материалов и плотных тканей.

Материалы по теме:
Меган Маркл тратит огромные суммы на роскошь. Почему ее расточительность после переезда в США смешит соседей?
Меган Маркл тратит огромные суммы на роскошь.Почему ее расточительность после переезда в США смешит соседей?
25 июля 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

По словам Рыковой, при составлении образов следует отдавать предпочтению сложному крою в сочетании с базовым трикотажем. В идеале брюки или юбки должны быть сшиты на заказ, уточнила специалистка. «Обратите внимание на японские или корейские бренды — их вещи всегда выглядит дороже, чем стоят на самом деле», — посоветовала женщина.

Кроме того, важно покупать только ту одежду, которая хорошо сидит по фигуре, не обращая при этом внимание на ее стоимость. По мнению стилистки, лучше подгонять размер вещи у портного. В заключение Рыкова заявила, что следует избегать ультрамодных вещей, поскольку они, как правило, быстро выходят из моды.

Ранее стилисты бренда Charuel назвали способ выглядеть дорого без лишних затрат. Представители марки порекомендовали носить светлые оттенки, покупать вещи, подчеркивающие достоинства фигуры, и уделять вниманию качеству ткани. По словам экспертов, даже дорогой свитер из кашемира будет выглядеть дешево, если он потерял форму и покрылся катышками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Россия перевезла оружие через турецкие проливы вопреки запрету
Росгвардия ликвидировала операторов беспилотников и захватила оружие ВСУ
Эстония заявила о нарушении воздушного пространства российским Ми-8
Определен уровень финансовой грамотности российских пользователей сети
Россиянам перечислили способы выглядеть дорого без крупных затрат
Россиян захотели штрафовать за один вид нарушений
В Совфеде ответили на идею о налоге на въезд россиян в ЕС и США
ВОЗ попросила людей не нападать на обезьян из-за оспы
Туристам назвали действенные способы избежать очередей в аэропортах
В Молдавии начали отключать газ должникам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.