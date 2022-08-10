Россиянам перечислили способы выглядеть дорого без крупных затрат

Стилистка Анна Рыкова рекомендует отказаться от вещей с логотипами, чтобы выглядеть дорого

Модный консультант перечислила россиянам способы выглядеть дорого без крупных затрат. Высказывания автора курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анны Рыковой оказались в распоряжении «Ленты.ру» в среду, 10 августа.

В первую очередь эксперт порекомендовала отказаться от одежды с монограммами люксовых марок. «Когда люди не видят никакого логотипа на ваших вещах — это дает пространство для размышлений, в какой бренд вы одеты», — пояснила она и в то же время призвала приобретать предметы гардеробы из качественных материалов и плотных тканей.

По словам Рыковой, при составлении образов следует отдавать предпочтению сложному крою в сочетании с базовым трикотажем. В идеале брюки или юбки должны быть сшиты на заказ, уточнила специалистка. «Обратите внимание на японские или корейские бренды — их вещи всегда выглядит дороже, чем стоят на самом деле», — посоветовала женщина.

Кроме того, важно покупать только ту одежду, которая хорошо сидит по фигуре, не обращая при этом внимание на ее стоимость. По мнению стилистки, лучше подгонять размер вещи у портного. В заключение Рыкова заявила, что следует избегать ультрамодных вещей, поскольку они, как правило, быстро выходят из моды.

Ранее стилисты бренда Charuel назвали способ выглядеть дорого без лишних затрат. Представители марки порекомендовали носить светлые оттенки, покупать вещи, подчеркивающие достоинства фигуры, и уделять вниманию качеству ткани. По словам экспертов, даже дорогой свитер из кашемира будет выглядеть дешево, если он потерял форму и покрылся катышками.