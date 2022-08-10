Россиянин избил пятилетнего мальчика на футбольном поле и попал на видео

Житель Нижнего Новгорода ударил ногой по спине играющего на футбольном поле мальчика

Житель Нижнего Новгорода пнул и ударил ногой по спине играющего на футбольном поле пятилетнего мальчика. Видео избиения опубликовал Telegram-канал «Нижний № 1».

На появившихся кадрах видно, как россиянин прогуливается на футбольном поле с коляской. Рядом играют в мяч несколько детей. Один мальчик случайно попадает мячом в ребенка, находящегося в коляске. Мужчина бросается к дошкольнику и швыряет его на землю.

Позже выяснилось, что пятилетний мальчик получил гематомы и ушибы. Родители пострадавшего сообщили, что теперь он боится выходить на улицу. Семья уже написала заявление в полицию.

Ранее житель Краснодарского края избил школьника на детской площадке из-за мармелада. На помощь мальчику пришли две женщины — одна из них увела ребенка, другая попыталась остановить разбушевавшегося россиянина.

Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию.