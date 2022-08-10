Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ВОЗ попросила людей не нападать на обезьян из-за оспы

Представитель ВОЗ Харрис попросила не нападать на обезьян из-за страха заразиться оспой

Фото: Shutterstock

Заражение оспой обезьян происходит только между людьми, животные не способны передать болезнь человеку. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает портал G1.

Харрис подчеркнула, что избежать заражения помогут необходимые профилактические меры — соблюдение санитарных мер и обращение к врачу при первых симптомах. Она попросила граждан не нападать на животных. По ее словам, оспа получила соответствующее название, потому что была впервые выявлена у обезьян. При этом в организации задумались ее переименовании заболевания.

Заявление представителя ВОЗ связано с серией недавних нападений на обезьян. В городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету на юго-востоке штата Сан-Паулу менее чем за неделю были отравлены 10 животных. В других городах люди забрасывали обезьян камнями.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, должны ограничивать число своих сексуальных партнеров и принимать дополнительные меры предосторожности для сдерживания распространения оспы обезьян. Он также отметил, что распространение оспы можно остановить, если страны, сообщества и отдельные люди серьезно отнесутся к риску и предпримут шаги, необходимые для прекращения передачи инфекции и защиты уязвимых групп населения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия перевезла оружие через турецкие проливы вопреки запрету
Росгвардия ликвидировала операторов беспилотников и захватила оружие ВСУ
Эстония заявила о нарушении воздушного пространства российским Ми-8
Определен уровень финансовой грамотности российских пользователей сети
Россиянам перечислили способы выглядеть дорого без крупных затрат
Россиян захотели штрафовать за один вид нарушений
В Совфеде ответили на идею о налоге на въезд россиян в ЕС и США
ВОЗ попросила людей не нападать на обезьян из-за оспы
Туристам назвали действенные способы избежать очередей в аэропортах
В Молдавии начали отключать газ должникам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.