ВОЗ попросила людей не нападать на обезьян из-за оспы

Представитель ВОЗ Харрис попросила не нападать на обезьян из-за страха заразиться оспой

Заражение оспой обезьян происходит только между людьми, животные не способны передать болезнь человеку. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает портал G1.

Харрис подчеркнула, что избежать заражения помогут необходимые профилактические меры — соблюдение санитарных мер и обращение к врачу при первых симптомах. Она попросила граждан не нападать на животных. По ее словам, оспа получила соответствующее название, потому что была впервые выявлена у обезьян. При этом в организации задумались ее переименовании заболевания.

Заявление представителя ВОЗ связано с серией недавних нападений на обезьян. В городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету на юго-востоке штата Сан-Паулу менее чем за неделю были отравлены 10 животных. В других городах люди забрасывали обезьян камнями.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, должны ограничивать число своих сексуальных партнеров и принимать дополнительные меры предосторожности для сдерживания распространения оспы обезьян. Он также отметил, что распространение оспы можно остановить, если страны, сообщества и отдельные люди серьезно отнесутся к риску и предпримут шаги, необходимые для прекращения передачи инфекции и защиты уязвимых групп населения.