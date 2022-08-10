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Подруга задержанного за убийство порноактрисы в Петербурге объяснила случившееся

Подруга задержанного бойфренда убитой порноактрисы Гришман назвала его хорошим человеком

Кадр: Telegram канал «Подъем»

Бойфренд убитой в Санкт-Петербурге порноактрисы Анастасии Хамловской (Гришман), задержанный по подозрению в преступлении, рассказал своей подруге о произошедшем. Пост от имени приятельницы 24-летнего Дмитрия Чернышова появился на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), пишет «Подъем».

По словам неизвестного автора, Гришман сама попросила Чернышова совершить преступление. Она заявила, что жизнь у порноактрисы была трудной и ужасной, а ее бойфренд — хороший человек. «Это решение их обоих, верьте или нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Чернышова. По данным СМИ, мужчина утверждает, что в день убийства между ними произошла ссора — он схватил нож, а затем «испугался и убежал». В уголовном розыске уточнили, что подозреваемый долгое время скрывался.

Петербургскую порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга.

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Варвара Кошечкина
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