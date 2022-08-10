Пригожин отверг связь ареста авторов канала «Сканер» с работой его медиагруппы

Евгений Пригожин отверг обыски в «Патриоте» и связь с арестом администраторов «Сканера»

Бизнесмен Евгений Пригожин отверг связь ареста администраторов Telegram-канала «Сканер» с работой его медиагруппы «Патриот». Его слова приводит РБК.

Пригожин пояснил, что, будучи главой попечительского совета «Патриота», не контролирует текущую деятельность медиагруппы, а лишь ее «идеологический вектор». Он также заявил, что обысков в медиагруппе не было, а служба безопасности «Патриота» «активно сотрудничает со следствием, предоставляла и будет предоставлять всю необходимую информацию».

«Силовики проявили бдительность и выковырнули заразу, в том числе из рядов холдинга, за что им спасибо», — добавил бизнесмен.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал троих администраторов Telegram-канала «Сканер», занимающегося раскрытием личных данных российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 25 августа текущего года. Их задержали по обвинению в крупном мошенничестве, подробности дела пока не раскрываются.