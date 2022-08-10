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«Транснефть» раскрыла сроки возобновления прокачки нефти по «Дружбе»

«Транснефть» заявила, что возобновит прокачку нефти по «Дружбе» в 16:00 10 августа

Фото: Ю. Филимонов / РИА Новости

«Транснефть» планирует возобновить прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» через территорию Украины уже в среду, 10 августа. Такие сроки раскрыла компания в беседе с РИА Новости.

В компании уточнили, что украинская сторона уже подтвердила получение оплаты за транзит и выразила готовность возобновить работу. Предполагается, что транзит должен восстановиться уже в 16:00 по московскому времени.

«В данный момент мы ведем подготовку к началу работы. Белорусская сторона тоже подтвердила возможность начать работать. Мы планируем начать прокачку по отрезку "Михалки — Броды" в 16:00», — пояснил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, сначала нефть получить Словакия, а затем и Венгрия.

Ранее 10 августа стало известно, что венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно заплатили за транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Отмечалось, что российские и украинские власти согласились на проведение такого платежа.

Украинская государственная компания «Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» заявляла, что транзит остановлен, поскольку российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций ЕС.

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Варвара Кошечкина
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