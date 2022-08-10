Верховный суд не увидел преступления в хранении порно из интернета

Верховный суд России не увидел преступления в хранении скачанного в интернете порно

Верховный суд России не увидел признаков преступления в хранении скачанного в интернете порно в том случае, если нельзя доказать факт его распространения. Как сообщают журналисты РАПСИ, это произошло в ходе разбирательства в 2021 году дела россиянина, который получил условный срок за хранение и распространение порнографических материалов в интернете.

Обвинительное заключение суда первой инстанции строилось в том числе на том, что обвиняемый мог распространять скачанные ролики с помощью неназванного ПО, похожего по описанию на торрент-клиенты и другие подобные программы. Однако это решение отменил кассационный суд, сотрудники которого не смогли найти признаков преступления в хранении скачанного порно и в том, что оно раздавалось в p2p-сетях (компьютерная сеть, основанная на равноправии участников, — прим. «Ленты.ру»).

Обвиняемый заявил, что файл вообще не попал в раздачу, поскольку сразу был удален, а сторона обвинения, как отметили в кассационном суде, не смогла доказать обратного. В ответ заместитель генпрокурора потребовал провести новое кассационное рассмотрение, так как, по его мнению, оправдательный вердикт «исказил саму суть правосудия».

Рассмотрев все тонкости этого дела, в Верховном суде отметили, что обвиняемый, судя по всему, действительно практически сразу удалил ролик. «Совершенные действия по скачиванию и хранению видеоролика порнографического содержания на своем персональном компьютере сами по себе не позволяют сделать бесспорный вывод о наличии у него умысла на их распространение», — сказано в решении высшей судебной инстанции.

Ранее бывший британский депутат поделился последствиями любви к порно. Нил Пэриш рассказал, как жена гонялась за ним с ножницами, пытаясь нанести ему увечья, после того как его любовь к порно стала достоянием общественности.