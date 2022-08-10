Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков назвал невозможным отрицание России

Дмитрий Песков заявил, что многие страны переходят грани разумного, отрицая Россию
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие страны переходят грани разумного, отрицая Россию, и назвал это невозможным. Его слова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» передает РИА Новости.

«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского — нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что недружественные к России страны Европы вводят санкции «до беспамятства». Он выразил надежду, что со временем здравый смысл проявит себя, так как сами избиратели порекомендуют определенные корректировки в отношении России, а также большей политической мудрости тем, кого они избирают.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Чехия останется без российской нефти из «Дружбы»
В ДНР заявили о наличии на Украине дальнобойных ракет к HIMARS
В США прокомментировали призыв Киева запретить выдачу виз россиянам
Минобороны РФ сообщило о подготовке Киевом карательной операции в Харькове
Во Франции призвали отменить санкции против России
Караоке-бокс установили в подмосковном парке
Венгерские СМИ сочли приостановку транзита по «Дружбе» шантажом
Песков назвал невозможным отрицание России
Фетисов оценил признание российского хоккеиста в покупке военного билета
Стало известно о возможном уходе «Сохнута» из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.