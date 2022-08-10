Песков назвал невозможным отрицание России

Дмитрий Песков заявил, что многие страны переходят грани разумного, отрицая Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие страны переходят грани разумного, отрицая Россию, и назвал это невозможным. Его слова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» передает РИА Новости.

«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского — нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что недружественные к России страны Европы вводят санкции «до беспамятства». Он выразил надежду, что со временем здравый смысл проявит себя, так как сами избиратели порекомендуют определенные корректировки в отношении России, а также большей политической мудрости тем, кого они избирают.