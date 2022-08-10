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Разведчики ЛНР нашли иностранные боеприпасы под Соледаром

Разведчики ЛНР нашли иностранные боеприпасы на бывших позициях ВСУ под Соледаром

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащие отдельного разведывательного батальона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) нашли иностранные боеприпасы на бывших украинских позициях под Соледаром. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что бойцам удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12, которая предназначена для уничтожения бронированной техники и является довольно редкой.

Кроме того, разведчики обнаружили иностранные мины калибром 120 миллиметров на минометной позиции.

Ранее Министерство обороны России показало захваченное на Украине иностранное оружие. Среди трофеев оказались ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши и Швеции.

В июле Народная милиция ЛНР сообщила, что подразделения республики захватили в Донбассе первую американскую гаубицу М777, прозванную среди военных «три топора».

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Алевтина Запольская
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