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Беспилотники Росгвардии выявили более 55 целей ВСУ в ЛНР во время разведки

Благодаря беспилотникам Росгвардии за две недели было уничтожено 55 целей ВСУ в ЛНР

Кадр: Telegram-канал «Росгвардия»

Беспилотники Росгвардии выявили более 55 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время разведки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили самоходную артиллерийскую установку (САУ), шесть танков, легковую технику, огневые позиции противника и места скопления украинских военных.

Координаты целей были переданы в Минобороны, после чего они были уничтожены.

5 августа сообщалось, что в Херсонской и Запорожской областях Росгвардия за неделю задержала 70 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сотрудники ведомства также нашли тайники с девятью гранатометами, более чем 80 единицами стрелкового оружия, множеством ручных гранат, артиллерийских снарядов и самодельных взрывных устройств.

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Владимир Шарапов
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