Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Начато расследование обстоятельств гибели рабочих в канализации под Белгородом

СКР возбудил дело из-за гибели рабочих в канализационном колодце в Белгородской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек в поселке Ровеньки Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование начато по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. На предприятии, чьи сотрудники погибли, изъята документация об их служебной деятельности, назначены экспертизы, идет допрос свидетелей.

СКР показал видео с места ЧП. На кадрах видны сотрудники ведомства, осматривающие канализационный колодец.

По версии следствия, днем 9 августа работники компании «Экологические системы» проводили работы по замене погружного насоса в канализационной системе на территории очистных сооружений в поселке Ровеньки. Слесарь-сантехник, находясь в колодце, потерял сознание. Ему пытались помочь коллеги — двое машинистов насосной установки. Они также спустились в колодец и отравились скопившимися там газами. До приезда скорой помощи мужчины скончались. Еще один пострадавший доставлен в больницу.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что к гибели рабочих привел сломанный противогаз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS
Генерал ДНР Ташкент осужден на три года за аферу на пять миллионов долларов
В ДНР назвали место проведения трибунала над пленными
Российские войска нанесли удар по пункту управления полка «Айдар» в ДНР
В России допустили возвращение турбины для «Северного потока» в Канаду
Российский «Триумф» отразил условный удар противника на учениях
Минобороны заявило об уничтожении немецкой боевой машины «Гепард» на Украине
В Москве установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19
Минобороны заявило об утрате боеспособности 56-й бригады ВСУ
Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.