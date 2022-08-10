Начато расследование обстоятельств гибели рабочих в канализации под Белгородом

СКР возбудил дело из-за гибели рабочих в канализационном колодце в Белгородской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек в поселке Ровеньки Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование начато по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. На предприятии, чьи сотрудники погибли, изъята документация об их служебной деятельности, назначены экспертизы, идет допрос свидетелей.

СКР показал видео с места ЧП. На кадрах видны сотрудники ведомства, осматривающие канализационный колодец.

По версии следствия, днем 9 августа работники компании «Экологические системы» проводили работы по замене погружного насоса в канализационной системе на территории очистных сооружений в поселке Ровеньки. Слесарь-сантехник, находясь в колодце, потерял сознание. Ему пытались помочь коллеги — двое машинистов насосной установки. Они также спустились в колодец и отравились скопившимися там газами. До приезда скорой помощи мужчины скончались. Еще один пострадавший доставлен в больницу.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что к гибели рабочих привел сломанный противогаз.