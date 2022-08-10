Российский «Триумф» отразил условный удар противника на учениях

ЗРС С-400 «Триумф» отразили условный удар противника на учениях в Калининградской области

В ходе планового учения в зенитно-ракетном полку соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» отразили удар условного противника по аэродрому в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«В ходе практической части тренировки расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нанесении ракетного удара по аэродрому базирования самолетов морской авиации Балтийского флота. Роль крылатых ракет условного противника выполнили истребители Су-27 авиасоединения морской авиации флота. После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей», — говорится в сообщении.

В конце тренировки расчеты С-400 провели учебные пуски ракет и уничтожили все воздушные цели условного противника. В учениях задействовали более 20 единиц военной и специальной техники, уточники в пресс-службе.

В июне в Минобороны России сообщили, что в ходе учений на Курильских островах российские военные задействовали модернизированные ЗРС С-300В4.

В апреле эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин сообщил, что система С-500 может поражать ракеты, а ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для противовоздушной обороны.