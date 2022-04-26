Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России рассказали об отличии С-500 от С-400

Эксперт Кошкин рассказал об отличии зенитной ракетной системы С-500 от С-400
С-400 «Триумф»

С-400 «Триумф». Фото: Министерство обороны РФ / Globallookpress.com

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» предназначена для борьбы с ракетами и малозаметными целями. Об отличии С-500 от ЗРС С-400 «Триумф» в беседе с «Известиями» рассказал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он отметил, что С-500 может поражать ракеты, а зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для противовоздушной обороны (ПВО).

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

«С-400 пользуется большой популярностью за рубежом по формуле цена/качество, и очень многие хотели бы приобрести эту систему. И в 2022 году будет возможность ее приобрести, когда у нас на вооружении будет стоять С-500. Обнаружение ракет для нее в ближнем космосе будет возможно на расстоянии 600 километров от Земли. Радиолокационное обнаружение будет около 2 тысяч километров», — сообщил Кошкин.

Эксперт добавил, что С-500 может поражать самолеты-заправщики, малозаметные истребители пятого поколения F-22 и F-35, а также бомбардировщики B-2 Spirit.

Ранее гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что концерн запустил в серийное производство систему С-500 «Прометей».

В феврале в публикации Military Watch предположили, что С-500 может снизить эффективность применения стелс-истребителей, поражая навигационные спутники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли еще одно село в Белгородской области
Психолог рассказал о способе справиться со стрессом по утрам за 15 минут
Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР
Виновница ДТП попыталась подкупить полицейских сексом и получила новое обвинение
В России рассказали об отличии С-500 от С-400
Описано устройство рынка по продаже девственности в России
Раскрыта история владельцев старинного доходного дома в Москве
Посольства ЛНР и ДНР откроются в Москве
Найдено тело погибшего в аварии на шахте в Кузбассе горняка
В США увидели готовность Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.