В России рассказали об отличии С-500 от С-400

Эксперт Кошкин рассказал об отличии зенитной ракетной системы С-500 от С-400

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» предназначена для борьбы с ракетами и малозаметными целями. Об отличии С-500 от ЗРС С-400 «Триумф» в беседе с «Известиями» рассказал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он отметил, что С-500 может поражать ракеты, а зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для противовоздушной обороны (ПВО).

«С-400 пользуется большой популярностью за рубежом по формуле цена/качество, и очень многие хотели бы приобрести эту систему. И в 2022 году будет возможность ее приобрести, когда у нас на вооружении будет стоять С-500. Обнаружение ракет для нее в ближнем космосе будет возможно на расстоянии 600 километров от Земли. Радиолокационное обнаружение будет около 2 тысяч километров», — сообщил Кошкин.

Эксперт добавил, что С-500 может поражать самолеты-заправщики, малозаметные истребители пятого поколения F-22 и F-35, а также бомбардировщики B-2 Spirit.

Ранее гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что концерн запустил в серийное производство систему С-500 «Прометей».

В феврале в публикации Military Watch предположили, что С-500 может снизить эффективность применения стелс-истребителей, поражая навигационные спутники.