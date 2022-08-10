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Молодого человека задержали за попытку изнасиловать москвичку возле ее дома

В Москве 23-летнего молодого человека задержали за попытку изнасиловать женщину у ее дома

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве 23-летнего молодого человека задержали за попытку изнасиловать прохожую на севере столицы. Об этом в среду, 10 августа, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям издания, незнакомец подошел к женщине, когда та стояла возле своего дома, и ударил ее по лицу, после чего начал приставать. Потерпевшая попыталась вырваться и стала громко звать на помощь. Крик спугнул насильника, и он сбежал.

После этого москвичка обратилась в полицию, правоохранители задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело.

8 августа сообщалось, что в Челябинске мигранту из Таджикистана дали 6 лет колонии за надругательство над школьником.

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Елизавета Новикова
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