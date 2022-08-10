Захотевший побыть в тишине на отдыхе турист случайно задушил жену подушкой

Daily Mail: сингапурец задушил жену подушкой во время отпуска в Великобритании

Турист из Сингапура признал себя виновным в убийстве жены во время отдыха в Великобритании — мужчина объяснил, что устал от ворчания супруги и хотел побыть в тишине. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла 7 декабря 2021 года в апарт-отеле County в Ньюкасле, однако судебное разбирательство продолжается до сих пор. 51-летнему сингапурцу Сунг Херт Фонгу грозит пожизненное заключение за убийство супруги Пек Йинг Линг во время их отпуска в Ньюкасле (Великобритания) — мужчина признался в содеянном, хотя первоначально утверждал, что «ничего не помнит».

По словам Фонга, он устал от «придирок» жены и решил насильно заставить ее замолчать, заткнув рот подушкой. В суде мужчина утверждал, что, когда супруга перестала отвечать на его вопросы, он понял, что случайно задушил ее.

Тем не менее, по версии королевского прокурора, Фонг мог применить силу, необходимую для убийства жены, — он подозревает мужчину в том, что он специально встал коленями на плечи супруги, чтобы сильнее вдавить подушку в ее лицо. Отмечается, что сингапурцы прожили в браке 28 лет, у них есть трое сыновей.

В июле американского туриста обвинили в убийстве молодой жены во время их медового месяца на Фиджи после того, как тело женщины нашли в номере отеля на острове Ясава. Отмечается, что мужчина опроверг причастность к смерти супруги, однако отказался сдать тест на ДНК и пройти судебно-медицинскую экспертизу.