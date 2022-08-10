Жесткая посадка самолета обернулась для стюардессы переломом спины

Стюардесса сломала позвонок после жесткой посадки самолета Southwest Airlines в Калифорнии

Стюардесса Southwest Airlines получила компрессионный перелом позвоночника после жесткой посадки самолета. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Рейс авиакомпании Southwest Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту имени Джона Уэйна, штат Калифорния — удар при приземлении был настолько сильным, что обернулся для одной из бортпроводниц переломом позвонка в верхней части спины. Отмечалось, что стюардесса находилась в откидном сиденье в задней части самолета.

По данным федеральных следователей по безопасности, никто из 141 человека на борту больше не пострадал. Авиакомпания провела собственное расследование инцидента и пришла к выводу, что посадка прошла в соответствии с нормативными требованиями. При этом результаты отчета не были обнародованы.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта, на которую приземлился самолет, имеет длину 1700 метров. Для сравнения, длина взлетно-посадочных полос в близлежащем международном аэропорту Лос-Анджелеса составляет от 2700 до 3900 метров.

Ранее в июле пассажирский лайнер авиакомпании Jubba Airways совершил жесткую посадку в столичном аэропорту Сомали Могадишо и попал на видео — самолет перевернулся и загорелся.