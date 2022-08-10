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Определен уровень финансовой грамотности среди российских пользователей сети

Почти половина пользователей рунета считают средним свой уровень финансовой грамотности

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Почти половина (48 процентов) российских интернет-пользователей оценили свой уровень грамотности как средний. Среди тех, кто считает свой уровень знаний высоким, больше всего россиян в возрасте от 18 до 24 лет (24 процента). Об этом свидетельствуют данные опроса социальной сети «Одноклассники», проведенного совместно с финансовым маркетплейсом «Сравни». Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

25 процентов опрошенных признались, что только начинают изучать тему финансов, а 19 процентов — что не интересуются этой темой. Чаще всего респонденты узнают о том, как распоряжаться деньгами, из разговоров с близкими (28 процентов), статей в интернете (28 процентов) и авторских блогов в соцсетях (26 процентов). Каждый третий (31 процент) ничего не предпринимает, чтобы повысить уровень знаний, а шесть процентов пользователей рунета приобретают курсы по финансовой грамотности.

По словам генерального директора «Сравни» Сергея Леонидова, несмотря на повсеместное информирование общественности о правильном управлении финансами, больше половины россиян не имеют сбережений. «Вне зависимости от размера зарплаты важно откладывать от 10 до 30 процентов дохода. Финансовая подушка должна покрывать обязательные расходы за три-шесть месяцев», — пояснил он, добавив, что при сформированной подушки безопасности не стоит пренебрегать оптимизацией расходов и финансовой дисциплиной.

Согласно опросу, каждый третий россиянин (33 процента) становился жертвой интернет-мошенников или сталкивался с обманом близких. Чаще всего от действий аферистов в сети страдали жители России в возрасте от 18 до 24 лет (45 процентов) и от 45 до 54 лет (39 процентов).

В целях безопасности каждый пятый россиянин (24 процента) использует для оплаты товаров в интернете специальную карту. 48 процентов опрошенных пользуются для всех покупок одной и той же картой, а 28 процентов респондентов заявили, что совершают покупки в сети.

Наиболее популярным советом пользователей о том, как защититься от интернет-мошенников, стала рекомендация не вводить данные банковских карт на сомнительных ресурсах (63 процента). Также советовали не отвечать на сообщения незнакомцев (51 процент), переходить лишь на защищенные сайты (39 процентов), скачивать программы и приложения с официальных сайтов (36 процентов) и пользоваться антивирусом (29 процентов).

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с Системой быстрых платежей. Сообщалось, что мошенники стали создавать поддельные сайты популярных интернет-магазинов, на которых размещают QR-коды для оплаты. Перешедшие по ним пользователи планируют оплатить покупку, однако в действительности переводят деньги злоумышленникам.

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Варвара Кошечкина
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