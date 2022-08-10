Аксенов рассказал об ущербе от взрывов в поселке в Крыму

Глава Крыма Аксенов рассказал, что взрывами в Новофедоровке повреждены жилые дома

После взрывов в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма поврежден ряд жилых домов. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, основной ущерб — выбитые окна, стекла балконов и двери. Глава региона отметил, что власти приступят к восстановлению сразу после окончания работы следователей.

«За каждым домом будет закреплен ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти (...) Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация», — написал Аксенов.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель. В Минобороны сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.

Позднее источник в Минобороны заявил РИА Новости, что признаки или улики «намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва» на аэродроме отсутствуют. В ведомстве заявили, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов на аэродроме рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.