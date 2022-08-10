Долг Великобритании за электроэнергию обновил исторический максимум

Задолженность домохозяйств Британии достигла 1,3 миллиарда фунтов

Задолженность британских домохозяйств по счетам за электроэнергию обновила исторический максимум и достигла 1,3 миллиарда фунтов, пишет Bloomberg.

По данным данным сервиса сравнения цен Uswitch, долги за электроэнергию по состоянию на июль уже более чем в два раза превысили уровень сентября. Сегодня около шести миллионов домохозяйств по всей стране в среднем должны поставщикам по 206 фунтов стерлингов.

Отмечается, что после введения в Великобритании в 2018 году регулирования цен на электроэнергию долги домохозяйств перед поставщиками летом постепенно снижались, однако в этом году размер задолженности вырос на 10 процентов с апреля по июль.

«Энергетический долг достиг рекордно высокого уровня в самое неподходящее время, что превратило повышение цен на энергоносители зимой в крайне опасную ситуацию для многих домохозяйств», — рассказала глава отдела политики сервиса Джастина Мильтиените.

Ранее сообщалось, что Великобритания приготовилась к массовым отключениям электричества в промышленности и домохозяйствах зимой. Власти допускают, что в январе будет несколько дней, когда к нехватке газа прибавится аномально холодная погода, из-за чего ряд промышленных и жилых объектов придется оставить без света.