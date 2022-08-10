Российские войска нанесли удар по пункту управления полка «Айдар» в ДНР

Минобороны России заявило о поражении пяти пунктов управления ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удар по пяти пунктам управления Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 10 августа, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления запрещенного в России украинского полка «Айдар» в Донецкой народной республике (ДНР), 46-й аэромобильной бригады в Херсонской области, полка «Хортица» в Запорожской области, а также 56-й мотопехотной бригады в Николаеве.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили семь складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в ДНР и Запорожской области.