Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские войска нанесли удар по пункту управления полка «Айдар» в ДНР

Минобороны России заявило о поражении пяти пунктов управления ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска за сутки нанесли удар по пяти пунктам управления Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 10 августа, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления запрещенного в России украинского полка «Айдар» в Донецкой народной республике (ДНР), 46-й аэромобильной бригады в Херсонской области, полка «Хортица» в Запорожской области, а также 56-й мотопехотной бригады в Николаеве.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили семь складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в ДНР и Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS
Генерал ДНР Ташкент осужден на три года за аферу на пять миллионов долларов
В ДНР назвали место проведения трибунала над пленными
Российские войска нанесли удар по пункту управления полка «Айдар» в ДНР
В России допустили возвращение турбины для «Северного потока» в Канаду
Российский «Триумф» отразил условный удар противника на учениях
Минобороны заявило об уничтожении немецкой боевой машины «Гепард» на Украине
В Москве установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19
Минобороны заявило об утрате боеспособности 56-й бригады ВСУ
Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.