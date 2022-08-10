Женщина использовала книгу заклинаний для поджога машины

WJAC: американка Кристи Малзи использовала страницы из книги заклинаний и подожгла машину

В американском штате Пенсильвания 47-летняя Кристи Малзи подожгла машину, используя страницы из книги заклинаний. Об этом сообщает WJAC.

30 июля офицеры полиции приехали в сервис по продаже подержанных автомобилей по вызову о поджоге машины. Как выяснилось, поджог устроила Малзи, которая приехала в сервис, чтобы встретиться с бывшим бойфрендом.

По словам очевидцев, женщина угрожала мужчине заряженным ружьем и ударила его, после чего сотрудники сервиса вывели американку из здания. В этот момент свидетели заметили, что на территории сервиса загорелся автомобиль.

Когда один из сотрудников потушил огонь, то обнаружил несколько обгоревших книжных страниц в моторном отсеке машины. В ходе расследования дела недалеко от места происшествия полиция нашла книгу под названием «Книга заклинаний Викки».

Несколько свидетелей рассказали следователям, что Малзи, по их мнению, занималась колдовством. По словам очевидцев, она подожгла страницы из книги, а затем бросила их на переднее сиденье автомобиля через открытое окно.

Малзи были предъявлены обвинения в поджоге, террористических угрозах и нападении. В настоящее время женщина находится в тюрьме с возможностью освобождения под залог в размере 25 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, совершившего поджог строящегося дома, который собирался купить его начальник. После задержания американец сказал, что не имеет никаких претензий к своему руководству, а поджог устроил «по велению духов».