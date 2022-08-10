Жителя Казахстана арестовали за нанесение буквы Z на танк

В Казахстане жителя Сарани арестовали за нанесение буквы Z на памятник героям ВОВ

В Казахстане жителя города Сарань арестовали на семь суток за нанесение буквы Z на памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующее постановление вынес городской суд, передает издание Tengrinews.

Отмечается, что 29 июля, около четырех часов утра, мужчина нанес латинскую букву белой краской на башню танка-памятника. Его обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 434 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Казахстана.

Как уточнили в суде, при вынесении постановления об аресте были учтены личность и поведение мужчины, а также признание им вины, раскаяние в содеянном и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В мае МВД Киргизии попросило граждан не использовать символику российской специальной военной операции в День Победы. Местные власти провели разъяснительные беседы с работниками рынков и торговых центров и организаторами шествия «Бессмертный полк — Кыргызстан», а также выписали три штрафа по 5,5 тысячи сомов (более четырех тысяч рублей) за соответствующие наклейки на машинах.