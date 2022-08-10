Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Жителя Казахстана арестовали за нанесение буквы Z на танк

В Казахстане жителя Сарани арестовали за нанесение буквы Z на памятник героям ВОВ

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

В Казахстане жителя города Сарань арестовали на семь суток за нанесение буквы Z на памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующее постановление вынес городской суд, передает издание Tengrinews.

Отмечается, что 29 июля, около четырех часов утра, мужчина нанес латинскую букву белой краской на башню танка-памятника. Его обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 434 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Казахстана.

Как уточнили в суде, при вынесении постановления об аресте были учтены личность и поведение мужчины, а также признание им вины, раскаяние в содеянном и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В мае МВД Киргизии попросило граждан не использовать символику российской специальной военной операции в День Победы. Местные власти провели разъяснительные беседы с работниками рынков и торговых центров и организаторами шествия «Бессмертный полк — Кыргызстан», а также выписали три штрафа по 5,5 тысячи сомов (более четырех тысяч рублей) за соответствующие наклейки на машинах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через территорию Украины
Смартфонам в России предсказали подорожание
Названы самые желанные направления для путешествий у россиян в бархатный сезон
В Крыму назвали масштабными повреждения в пострадавшем от взрывов поселке
Названо единственное требование Эрдогана после расширения НАТО
Двое американских солдат погибли на учениях
Известную российскую порноактрису зарезали в Петербурге
Врач назвала методы защиты кожи при аллергии на солнечные лучи
Беспилотники Росгвардии выявили более 55 целей ВСУ в ЛНР во время разведки
Петербурженка написала заявление в полицию на художника Покраса Лампаса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.