Зеленский рассмотрит петицию о легализации порно на Украине

Петиция о легализации порно на Украине набрала 25 тысяч голосов, ее рассмотрит Зеленский

На Украине петиция о легализации эротического и порнографического контента собрала необходимые для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов. Это следует из данных, представленных на портале электронных петиций.

«Большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность. На Украине этот закон принимался с международными замечанием, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, могут уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он лишь вредит экономике и правам человека на Украине», — объясняют свою логику авторы документа. Они также указали, что украинские суды над нарушителями этого запрета напоминают «средневековье».

Более 25 тысяч граждан Украины подписались и под словами, что в нынешнем запрещающем законе нет определения понятия «эротики», что дает свободу для трактования нормативно-правового акта, а следовательно, способствует развитию коррупции.

12 июля иная петиция, с призывом снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона, также собрала более 25 тысяч подписей. А 2 августа Зеленский попросил власти Одессы изучить эту просьбу граждан. Он отметил важность «защиты национальных интересов» и «проработку вопросов очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».