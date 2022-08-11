В Белоруссии объяснили взрывы на военном аэродроме

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о взрывах на военном аэродроме в Зябровке Гомельской области, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«10 августа около 23:00 во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению», — объяснили в Минобороны.

Также сообщается, что в результате возгорания на аэродроме нет пострадавших.

Ранее Белоруссия отказалась изменять безъядерный статус, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН. По его словам, все заявления о планах Минска поменять статус беспочвенны. Он также заверил, что страна сделала этот выбор осознанно.