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Подразделения ЛНР закрепились в Артемовске

Офицер Марочко: союзные силы закрепились в Артемовске и продолжают продвижение

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала рассказал, что союзные силы закрепились в Артемовске.

По словам представителя ЛНР, подразделения зашли в населенный пункт с северо-востока, закрепились и продолжают успешное продвижение вглубь Артемовска.

«По Северску ситуация немного иная. Там сейчас наши военнослужащие находятся на ранее занимаемых позициях. Мы выявляем огневые точки противника, подавляем, планомерно уничтожаем живую силу и технику», — отметил Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что Киев хочет проверить офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующих в районе Артемовска, на профессиональную пригодность. Сомнения в их компетенциях вызвали потери частей украинской армии на этом направлении. Теперь подразделения ВСУ отводят на ротацию и доукомплектование под Киев.

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Варвара Кошечкина
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