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Объяснен механизм долголетия у летучих мышей

В Университете Мэриленда долголетие летучих мышей объяснили спячкой

Фото: Mnolf / Wikimedia

Ученые Университета Мэриленда в США объяснили механизм, благодаря которому вид гладконосых летучих мышей — большой бурый кожан (Eptesicus fuscus) — способен жить до 19 лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследователи проанализировали образцы тканей, взятые с крыльев 20 особей E. fuscus зимой, когда мыши впадают в спячку, и летом, когда животные ведут активный образ жизни. Возраст летучих мышей варьировался от года до десяти лет. Был оценен уровень метилирования ДНК, то есть количество метильных групп, регулирующих активность генов. Оказалось, что во время спячки происходят изменения в уровне метилирования определенных участков генома (всего около трех тысяч участков), которые, по-видимому, влияют на метаболизм во время гибернации.

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Так, метилирование некоторых генов снижалось, что повышало их активность и тормозило метаболизм. Некоторые из этих генов, способствующих гибернации, являлись также генами, для которых в предыдущих исследованиях показана связь с долголетием. В целом спячка в течение одной зимы удлиняла эпигенетические часы летучей мыши — биологический маркер старения — на три четверти года.

Результаты объясняют, почему некоторые виды летучих мышей живут дольше, чем другие млекопитающие такого же размера. В то же время некоторые животные, которые тоже впадают в спячку, не живут 20 лет. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы более детально узнать о механизмах долголетия у E. fuscus.

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Александр Еникеев
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