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Бывший коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил о ее невиновности

Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой Никита Могутин заявил, что она невиновна

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывший главный редактор интернет-издания Baza Никита Могутин назвал свою экс-коллегу, арестованную журналистку Александру Баязитову, невиновной. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил ее профессионализм, добавив, что ее «просто невозможно не любить». «Саша Баязитова и вымогательство денег у кого-либо - это нечто, что совершенно невозможно представить вместе», — заявил Могутин. Он рассказал, что считает ее одной из самых остроумных женщин, которых он встречал в своей жизни, и охарактеризовал ее как прекрасного журналиста, внимательную, точную и цепкую. Могутин также сообщил, что у Баязитовой диабет.

10 августа стало известно о решении суда арестовать Баязитову на два месяца. Ее обвиняют в вымогательстве с целью получения имущества. Сама журналистка сказала, что ей неясна суть обвинений. «Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник и как фрилансер», — подчеркнула она. Защита Баязитовой заявила о намерении обжаловать арест. Вместе с журналисткой суд также арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову.

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Варвара Кузьмина
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