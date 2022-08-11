Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз россиянам

ТАСС: Швейцария готова рассмотреть предложения о новых правилах выдачи виз россиянам

Фото: Michael Buholzer / Reuters

В Швейцарии заявили о готовности рассмотреть предложения о новых правилах выдачи краткосрочных виз россиянам. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии Анн Сезар.

Уточняется, что страна не имеет права принятия совместных решений о возможном изменении правил выдачи шенгенских виз гражданам России, поскольку не является членом Евросоюза. В то же время в Берне подчеркнули, что, в случае внесения предложений о таких модификациях, они будут рассмотрены в установленном порядке.

«Будучи ассоциированным государством, Швейцария применяет правила Шенгена и Дублина. Это включает также осуществление общих правил по визам на пребывание до 90 дней в период 180 дней в целом», — заявила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим требованием выступал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению украинского лидера, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США прокомментировали призыв Киева запретить выдачу виз россиянам
«Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА
В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз россиянам
В США указали на стремление к холодной войне с Китаем и Россией
Психолог посоветовал практику позитивного мышления
Лишившейся российского газа Европе предрекли ухудшение кризиса из-за Норвегии
В ДНР сообщили о входе союзных войск в Соледар и Артемовск
Утечка аммиака произошла в Донецке в результате обстрела пивзавода ВСУ
Глава МАГАТЭ захотел посетить Запорожскую АЭС
Стало известно о взрыве в Мелитополе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.