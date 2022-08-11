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Британия отправит на Украину дополнительную партию РСЗО М270

Минобороны Британии отправит дополнительную партию РСЗО М270 для армии Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Минобороны Великобритании решило отправить дополнительную партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) американского производства и ракеты к ним для армии Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что после согласования с США касательно реэкспорта данных артиллерийских установок, новая партия РСЗО и боеприпасы, тип которых не разглашается, будут отправлены на территорию Украины. Точное количество единиц М270 также остается неизвестным.

В начале июня стало известно, что Британия попросила США подписать документы по первой поставке на Украину РСЗО М270. Для отправки вооружения Лондону требовалось одобрение Вашингтона из-за порядка экспорта оружия. В итоге, данные установки были приняты на вооружение и уже участвовали в боевых действиях в середине июля этого года.

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Дмитрий Сотак
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