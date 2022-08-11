Британия отправит на Украину дополнительную партию РСЗО М270

Минобороны Британии отправит дополнительную партию РСЗО М270 для армии Украины

Минобороны Великобритании решило отправить дополнительную партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) американского производства и ракеты к ним для армии Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что после согласования с США касательно реэкспорта данных артиллерийских установок, новая партия РСЗО и боеприпасы, тип которых не разглашается, будут отправлены на территорию Украины. Точное количество единиц М270 также остается неизвестным.

В начале июня стало известно, что Британия попросила США подписать документы по первой поставке на Украину РСЗО М270. Для отправки вооружения Лондону требовалось одобрение Вашингтона из-за порядка экспорта оружия. В итоге, данные установки были приняты на вооружение и уже участвовали в боевых действиях в середине июля этого года.