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Туристов предупредили о мелких пакостях в адрес россиян в Финляндии

В финском Лаппеенранте неизвестные забросали машины с российскими номерами яйцами

Фото: телеграм-канал «VyborgGo»

В Финляндии неизвестные забросали машины российских туристов яйцами, пишет Telegram-канал VyborgGo.

По сообщениям подписчиков канала, инцидент произошел 9 августа на парковке гипермаркета Prisma в Лаппеенранте. Отмечалось, что от проделок неизвестных пострадали четыре автомобиля с российскими номерами, которые принадлежали жителям Выборга.

«Делается это исподтишка — пока люди в магазинах. Кто поедет в ту сторону, будьте осторожны», — предупреждают о мелких пакостях в адрес туристов подписчики.

Ранее стало известно о том, что тбилисский бар Dedaena Bar ввел для российских туристов «входные» визы: чтобы посетить заведение, россиянам необходимо согласиться со списком утверждений. Например, подтвердить, что «Крым принадлежит Украине», «Абхазия и Цхинвальский регионы — это Грузия», и выразить солидарность с фразой «Слава Украине».

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Дарья Рыбак
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