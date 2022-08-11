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В Австралии представили электрический бронетранспортер

В Австралии представили электрическую версию БТР Bushmaster

Фото: Max Bree / Defence Blog

В Австралии представили новую версию бронетранспортера (БТР) Bushmaster. Прототип машины с электрической силовой установкой продемонстрировали в ходе симпозиума Главнокомандующего армией, пишет Defence Blog.

Элементы силовой установки разместили под капотом машины вместо двигателя внутреннего сгорания. Отмечается, что новая машина будет работать тише бронетранспортеров с дизельными двигателями. Это обеспечит преимущество на поле боя.

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БТР Bushmaster обеспечивает защиту экипажа от пуль стрелкового оружия и может выдержать взрыв мины мощностью до 9,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Базовая версия машины получила дизельный двигатель Caterpillar 3126E мощностью 300 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость 120 километров в час.

В апреле стало известно, что Украина получила австралийские бронетранспортеры Bushmaster. Часть машин оснастили боевыми модулями с автоматическими гранатометами Mark 19.

В марте бельгийская компания John Cockerill представила бронеавтомобиль Cockerill i-X. Машина получила гибридную силовую установку мощностью 800 лошадиных сил.

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Даниил Иринин
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