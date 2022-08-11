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В Рязанской области в августе соберутся гончары со всей России

С 18 по 20 августа в Скопине пройдет международный фестиваль гончаров

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В городе Скопине Рязанской области с 18 по 20 августа пройдет VIII международный фестиваль гончаров. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте».

Гостей праздника ждет концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Рязанской области. Все дни для посетителей будет работать ярмарка гончарных изделий и мастер-классы. Кроме того, будут организованы экскурсии по Центру народных художественных промыслов и ремесел и фабрике художественной керамики.

«Раз в три года этот долгожданный праздник собирает сотни лучших мастеров промысла из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них — постоянные участники международных пленэров», — говорится в сообщении.

Конкурсная программа для гончаров начнется 19 августа. В выставочном зале Краеведческого городского музея откроются персональные выставки дагестанских художников-гончаров, а в фойе Дворца культуры имени Ленина — VIII-й Международная экспозиция «Гончарство».

Ранее в августе сообщалось, что в Рязани разрабатывается новый пешеходный маршрут длиной более 10 километров. Он будет включать посещение кремля, лесопарковой зоны и парка культуры и отдыха

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Дарья Рыбак
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