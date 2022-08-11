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Госдеп США заявил о нежелании наносить вред россиянам

В Госдепе США заявили, что меры в отношении Москвы не должны наносить вред россиянам

Фото: Ministry of Foreign Affairs / Global Look Press

Чиновники США хотят, чтобы меры США в отношении Москвы не нанесли вреда «российскому народу». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. На регулярном брифинге он прокомментировал призыв Киева к странам G7 рассмотреть возможность прекращения выдачи виз гражданам РФ.

«Что касается вопроса о каком-либо запрете на выдачу виз: мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ, не с ним у нас разногласия на этот счет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

13 июля представитель Госдепа США Тодд Робинсон заявил, что власти страны будут оказывать поддержку Украине «до конца». По словам дипломата, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен уверены, что помогать украинской стороне — в интересах Вашингтона.

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Юлия Мискевич
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