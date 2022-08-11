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В Госдуме назвали нацизмом вероятный запрет въезда в Европу россиянам

Сергей Миронов назвал нацизмом вероятный запрет въезда в страны Европы россиянам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Вероятный запрет въезда россиянам в страны Европы является нацизмом. С таким заявлением выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме, депутат Сергей Миронов, чьи слова приводит News.ru.

«Это в первую очередь нанесет удар по мифу о цивилизованном Западе. Это ведь чистой воды нацизм, сегрегация, апартеид — называйте как хотите, смысл от этого не меняется», — сказал парламентарий.

Он также высказался по решению Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма. По его словам, это решение латвийского сейма является ожидаемым, однако исключить Россию из международного процесса нельзя, так как это фактически поставит ее вне закона.

«Поэтому считаю, что нам необходимо внести в законодательство понятие "государство-спонсор неонацизма" с тем, чтобы потом оценивать их политику в рамках военного трибунала. Латвия — безусловный кандидат в этот список», — добавил депутат.

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Парламент страны считает, что Москва многие годы прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористические режимы.

Позднее Эстония заявила, что запрещает въезд на свою территорию россиянам с визами, выданными республикой.

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Никита Абрамов
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