Британский институт извинился за отказ принять россиянку из-за национальности

Институт Битсона извинился перед россиянкой за отказ в приеме из-за национальности

Британский институт Битсона, который занимается исследованием рака, извинился перед российской студенткой из-за отказа в приеме на обучение по национальному признаку, пишет The Guardian.

Девушка, имя которой не раскрывается, получила письмо от представителя образовательного учреждения со словами, что ей не могут предоставить учебное место для получения докторской степени из-за новой политики в отношении граждан России.

По словам директора института Оуэна Сэнсома, в данном случае имело место изначальное недопонимание введенных правительством ограничений. Он подчеркнул, что сотрудники института связались с абитуриенткой и предложили ей место, а также извинились за причиненные неудобства.

«Мы пересматриваем наши внутренние правила, чтобы предотвратить повторение такого случая в будущем», — подчеркнул Сэнсом.

В газете отметили, что аналогичный случай произошел в Университете Западного Лондона, когда представители учреждения отправили абитуриентке из России письмо с отказом принять ее заявление на поступление из-за «политики университета в связи с недавними событиями и ситуацией на Украине». Впоследствии представитель университета заявил, что письмо было отправлено по ошибке.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон ввел «самые жесткие в мире» санкции против России. «Мы были первой европейской страной, которая направила вооружение на Украину», — подчеркнула министр.