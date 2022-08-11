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Посольство России в Австралии подверглось нападению

Кенгуру попытался атаковать ворота посольства России в Австралии

Кадр: телеграм-канал «Russian Embassy in Australia»

В Австралии кенгуру пытался проникнуть на территорию российского посольства и атаковал ворота дипмиссии. Об этом посольство России в Австралии сообщило в своем Telegram-канале.

«Сегодня система видеонаблюдения посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В сообщении также прикрепили видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой видно, как кенгуру пытается пролезть через ворота посольства, но после двух неудачных попыток уходит.

Ранее сообщалось, что на территорию штаб-квартиры Минобороны США неожиданно проникла курица.

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Татьяна Антоненко
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