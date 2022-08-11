Посольство России в Австралии подверглось нападению
Кенгуру попытался атаковать ворота посольства России в Австралии
В Австралии кенгуру пытался проникнуть на территорию российского посольства и атаковал ворота дипмиссии. Об этом посольство России в Австралии сообщило в своем Telegram-канале.
«Сегодня система видеонаблюдения посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.
В сообщении также прикрепили видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой видно, как кенгуру пытается пролезть через ворота посольства, но после двух неудачных попыток уходит.
Ранее сообщалось, что на территорию штаб-квартиры Минобороны США неожиданно проникла курица.