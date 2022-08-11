K-pop агентство JYP прекратит выпускать физические копии альбомов ради спасения планеты

Южнокорейская звукозаписывающая компания и агентство по поиску талантов JYP Entertainment заявило о намерении прекратить выпуск физических копий музыкальных альбомов ради сокращения пагубного влияния индустрии на окружающую среду. О том, что K-pop группы изменятся ради спасения планеты, сообщает NME.

В будущем JYP Entertainment собирается выпускать музыку, книги с фото и текстами песен, а также другие продукты только в цифровом формате. В физическом варианте покупатели альбомов будут получать только фотокарточки со специальным кодом, который даст доступ к контенту. Производство карточек и мерчендайза компания также планирует сделать менее вредным для Земли путем минимизации упаковки.

«На данный момент мы ищем наиболее экологичный способ заменить CD-диски наших артистов», — рассказал глава компании Пак Джин Ен. JYP Entertainment занимается такими группами, как TWICE, ITZY и Stray Kids.

В октябре 2021 года британская рок-группа Coldplay анонсировала концертный тур с акцентом на борьбе с глобальной катастрофой. Музыканты пообещали сократить углеродный след от своей деятельности на 50 процентов и использовать на концертах энергию из возобновляемых источников.