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Актер Стив Мартин рассказал о последней роли в кино

Стив Мартин рассказал о последней роли в карьере и сериале «Убийства в одном здании»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

76-летний американский актер Стив Мартин рассказал, что роль в сериале «Убийства в одном здании» может стать для него последней. Его слова передает Independent.

Финальная серия второго сезона должна выйти на экраны 23 августа. Уточняется, что шоу уже продлили на третий сезон, однако Мартин заявил, что когда сериал закончится, его карьера тоже подойдет к концу.

«Когда сериал закончится, я не буду искать другие [роли], — отметил актер. — Я не планирую искать другие фильмы и не хочу сниматься в камео».

«Убийства в одном здании» — сериал в жанре криминальной комедии, премьера которого состоялась на платформе Hulu 31 августа 2021 года. Помимо Стива Мартина лавные роли в шоу исполняют Мартин Шорт и Селена Гомес.

Мартин известен по ролям в фильмах «Отпетые мошенники», «Придурок», «Розовая пантера», «Самолетом, поездом, машиной», «Отец невесты». В 2014 году был удостоен премии «Оскар» за выдающийся вклад в киноискусство. За роль в сериале «Убийства в одном здании» актера номинировали на «Золотой глобус».

Ранее сообщалось, что актер Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах сериала «Флэш».

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Дениза Мацаева
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