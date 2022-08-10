Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах «Флэша» на фоне скандалов с его участием

Американский актер Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах фильма «Флэш» на фоне скандалов с его участием. Об этом сообщает Screen Rant.

Уточняется, что Миллер принял участие в дополнительных съемках «Флэша» летом. Какое количество сцен с актером было переснято, не сообщается. Предполагается также, что съемки были сделаны для того, чтобы сократить время нахождения Миллера в кадре.

Премьера супергеройского фильма «Флэш» с Миллером в главной роли назначена на июнь 2023 года. Эзра завершил работу в проекте несколько лет назад, однако после съемок картины неоднократно попадал в центр разных скандалов. Так, в апреле этого года актер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул. Ранее Миллера также обвиняли в хулиганстве, домогательствах и применении насилия в отношении несовершеннолетней. В 2020 году Эзра подрался с фанаткой, после чего начал ее душить. Недавно актера обвинили в краже со взломом. Несмотря на все инциденты с участием Миллера, глава Warner Bros Дэвид Заслав заявил о намерении выпустить картину «Флэш».