Россия предупредила Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС

Постпред России Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада об ответственности в случае катастрофы на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат атаки на объект, катастрофа «может произойти в любой момент». В этом случае, предупредил Небензя, под угрозой радиоактивного заражения, по оптимистичным прогнозам, окажутся не только территории Украины, но и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавия, Румыния и Болгария.

«Реальный же масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — резюмировал Небензя.

Ранее Василий Небензя обвинил Украину в попытках спровоцировать ядерную катастрофу. По его словам, атаки украинской стороны на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой с чернобыльской.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.