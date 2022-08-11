США выдвинули требование к Ирану для возвращения к ядерной сделке

Госдеп призвал Иран отказаться от дополнительных требований для возврата к ядерной сделке

В США назвали требование к Ирану, при выполнении которого страны могут вернуться к ядерной сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, для этого Тегеран должен отказаться от дополнительных требований. Об этом пишет ТАСС.

«Для этого Иран должен принять решение отказаться от дополнительных требований, выходящих за рамки СВПД. В конечном счете решать им», — заявили в ведомстве.

Ранее представитель делегации Ирана на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заверил, что Тегеран готов вернуться к полному выполнению своих обязательств, когда Вашингтон даст гарантии выполнения всех экономических положений данного соглашения.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.

