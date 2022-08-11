Навальный подал иск к колонии во Владимирской области

Алексей Навальный подал иск к колонии строгого режима во Владимирской области

Основатель ФБК Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) подал иск к исправительной колонии строгого режима во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба региональных судов общей юрисдикции, передает ТАСС.

Так, в июне адвокат Навального подал запрос, в котором просил сообщить наименование и ИНН организации, выступающей заказчиком изделий, которые производит сам Навальный. Однако врио начальника колонии отказал в предоставлении данной информации, так как заказчик не дал согласия на распространение данных об изготовлении их продукции в исправительных учреждениях.

Навальный считает, что отказ является неправомерным, незаконным и необоснованным. Отмечается, что административное исковое заявление передано для рассмотрения судье.

В мае Алексей Навальный рассказал, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело. По его словам, он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам. Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы.