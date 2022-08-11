Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин избил до смерти одноклассника из-за нравоучений

Под Омском задержали рецидивиста за избиение до смерти одноклассника из-за нравоучений

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Омской области правоохранители задержали ранее судимого 50-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 49-летнего мужчины. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 августа школьные друзья выпивали алкоголь, и товарищ стал приставать с нравоучениями к фигуранту. Тот разозлился и избил бывшего одноклассника, нанеся ему смертельные травмы.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Известно, что рецидивист был ранее судим за аналогичное преступление и за кражи.

Ранее стало известно, что в Архангельской области 33-летнему россиянину дали девять лет колонии за убийство друга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
На Украине усомнились в компетенциях офицеров ВСУ в Артемовске
Стало известно о нехватке учителей для детей украинских беженцев в Германии
Зеленского призвали признать правоту доклада Amnesty International
Семин дал совет Дзюбе
Длинная очередь выстроилась за тестами на COVID-19 в Москве
Россиянам назвали главные зоны риска заражения COVID-19 на курортах
Молдавия нашла независимых аудиторов для оценки долга перед «Газпромом»
Российский хакер опубликовал данные сотрудников производителя HIMARS
Жители юга Москвы поделились воспоминаниями о лихих 90-х
Росгвардейцы задержали в ЛНР пособника ВСУ со взрывчаткой и знаками отличия НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.