Россиянин избил до смерти одноклассника из-за нравоучений

Под Омском задержали рецидивиста за избиение до смерти одноклассника из-за нравоучений

В Омской области правоохранители задержали ранее судимого 50-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 49-летнего мужчины. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 августа школьные друзья выпивали алкоголь, и товарищ стал приставать с нравоучениями к фигуранту. Тот разозлился и избил бывшего одноклассника, нанеся ему смертельные травмы.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Известно, что рецидивист был ранее судим за аналогичное преступление и за кражи.

Ранее стало известно, что в Архангельской области 33-летнему россиянину дали девять лет колонии за убийство друга.

