Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

12-летнему мальчику выстрелили в спину во время прогулки в российском городе

В Новокузнецке неизвестный выстрелил из пневматики в спину 12-летнему мальчику

Фото: Lenta.ru

В Новокузнецке Кемеровской области 12-летнего мальчика ранили выстрелом в спину во дворе жилого дома на улице Шахтеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В ведомстве сообщили, что в полицию обратилась мать пострадавшего ребенка. Мальчик гулял с друзьями, когда почувствовал боль в спине, а на его одежде проступила кровь. Предварительно установлено, что в ребенка стреляли из пневматического оружия.

На данный момент полиция проводит розыск неизвестного, ранившего мальчика. Подростка направили на медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть полученного вреда здоровью.

Прокуратура Кемеровской области организовала по факту происшествия проверку и взяла ситуацию под свой контроль. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Ранее пьяный житель Калининграда, взбешенный катающимися на самокатах детьми, открыл стрельбу во дворе жилого дома. При обыске в квартире задержанного полиция обнаружила банку с порохом, а также 22 шумовых и сигнальных патрона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В МИД опровергли отправку добровольцев из Северной Кореи на Украину
В Москве резко снизилось строительство одного типа жилья
Самая популярная соцсеть России поставила несколько рекордов
Взрыв машины дорожных рабочих в российском городе сняли на видео
Онкологи назвали необычные симптомы рака кожи
Россия рассказала о ходе переговоров по обмену заключенными с США
МИД России назвал шовинизмом призывы остановить выдачу шенгенских виз россиянам
В ЛНР уличили Киев в организации техногенных катастроф
Пожилой россиянин решил сварить самогон и устроил взрыв в квартире
Эмили Ратаковски сменила имидж после расставания с мужем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.