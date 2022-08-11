12-летнему мальчику выстрелили в спину во время прогулки в российском городе

В Новокузнецке неизвестный выстрелил из пневматики в спину 12-летнему мальчику

В Новокузнецке Кемеровской области 12-летнего мальчика ранили выстрелом в спину во дворе жилого дома на улице Шахтеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В ведомстве сообщили, что в полицию обратилась мать пострадавшего ребенка. Мальчик гулял с друзьями, когда почувствовал боль в спине, а на его одежде проступила кровь. Предварительно установлено, что в ребенка стреляли из пневматического оружия.

На данный момент полиция проводит розыск неизвестного, ранившего мальчика. Подростка направили на медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть полученного вреда здоровью.

Прокуратура Кемеровской области организовала по факту происшествия проверку и взяла ситуацию под свой контроль. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Ранее пьяный житель Калининграда, взбешенный катающимися на самокатах детьми, открыл стрельбу во дворе жилого дома. При обыске в квартире задержанного полиция обнаружила банку с порохом, а также 22 шумовых и сигнальных патрона.