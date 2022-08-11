Уровень одобрения европейцами политики поддержки Украины оценили

Политолог Бышок назвал высоким уровень одобрения европейцам политики поддержки Украины

Жители стран Европы в большинстве своем поддерживают помощь Украине властями своих государств. Так уровень одобрения европейцами политики поддержки Киева в беседе с «Лентой.ру» оценил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Готовы ли европейцы поддерживать Украину?

В западных странах сейчас очень высока поддержка Украины, несмотря на недовольство ростом цен на продукты и энергоресурсы, утверждает специалист.

Никто из европейских лидеров не говорит, что мы ввели санкции против России, нам от этих санкций будет лучше жить. Нет, речь идет о том, что, мол, мы ввели санкции против России, потому что считаем это правильным, это поможет остановить кровопролитие на Украине. А поможет это или нет — вопрос другой. Мотивировка такая, и она пока вызывает поддержку населения Станислав Бышок кандидат политических наук

«Пока не наступили холода, нет большого тренда, чтобы отказаться от помощи Украине. Пока нет каких-то серьезных западноевропейских политиков, которые говорили бы, что надо все остановить. Есть страны, которые для себя через переговоры делают некоторые исключения, например, Венгрия, но в целом даже эти страны поддерживают санкционное давление на Россию», — объяснил он.

Усталость от новостей

Несмотря на высокий уровень солидарности жителей стран Евросоюза (ЕС) с решениями властей относительно Украины, население устало от новостей о конфликте Москвы и Киева, считает Станислав Бышок.

«На Западе в первые два-три месяца на повестке дня всегда была украинская тематика. Сейчас она существенно ушла, каждый день об этом не говорят, и это не является новостью номер один на телеканалах. Эта усталость проявляется в уходе этой темы с первых полос», — заключил он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что жители европейских стран должны быть готовы заплатить цену за сохранение поддержки Украины и единства Евросоюза.

Он также подчеркнул, что европейцам стоит приготовиться к затяжному конфликту и долгому поиску политических решений.