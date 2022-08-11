Politico: Зеленский должен признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правоту доклада Amnesty International о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных граждан. Об этом сказано в материале Пола Тейлора для Politico.

«Зрелым ответом на ​​критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на авторов доклада», — написал журналист. Он добавил, что отчет может быть политически неудобным для украинского правительства и его западных партнеров, но это не делает его дезинформацией.

По его словам, лидеру государства следует признать, что его войска могут совершать ошибки, вместо того, чтобы обвинять Amnesty International в попытке «амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву».

Ранее сооснователь шведского офиса организации Пер Вестберг ушел со своего поста. По его словам, он уволился из-за несогласия с выводами скандального доклада о реальных военных преступлениях, совершенных украинскими солдатами.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала о преступлениях ВСУ. В докладе говорится, что Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.