Туристка приехала к Нотр-Даму и была изнасилована в общественном туалете

Daily Mail: 27-летнюю американскую туристку изнасиловали в общественном туалете Парижа

Американская туристка приехала вместе с возлюбленным в Париж и была изнасилована в общественном туалете. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 7 августа. Неподалеку от собора Нотр-Дам 27-летняя путешественница зашла в кабинку туалета. Ее бойфренд остался ждать снаружи.

Отмечается, что внезапно он услышал громкий крик и вместе с другими женщинами, находившимися поблизости, бросился на помощь. Зайдя внутрь, турист увидел, что его девушку насилуют.

Американец смог скрутить нападавшего и запереть его в одной из кабинок туалета до прибытия полиции.

Как сообщает издание, задержанным оказался 23-летний бездомный алжирец. Во время нападения на женщину он был пьян. На допросе подозреваемый заявил, что изнасилования не было, поскольку туристка согласилась вступить с ним в половую связь. В настоящее время ему предъявлено обвинение в надругательстве над женщиной.

В публикации говорится, что пострадавшую доставили в больницу. После дачи показаний в полиции американская пара вернулась домой в США.

Ранее очнувшиеся в беспамятстве в испанской Валенсии британские туристы заявили, что их изнасиловали после вечеринки. По словам мужчин, их могли накачать наркотиками и воспользоваться их состоянием.